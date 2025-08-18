O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que Simão Freitas já não é treinador da equipa B dos minhotos.

«A decisão deve-se a motivos pessoais do treinador e tem efeitos imediatos, agradecendo o SC Braga o trabalho e o compromisso de Simão Freitas durante o período em que esteve à frente da Equipa B, desejando as maiores felicidades para o futuro», escreveu o Sp. Braga num breve comunicado no site oficial.

Simão Freitas esteve menos de dois meses no clube bracarense depois de ter assumido o cargo em junho, tendo feito apenas dois jogos na Liga 3 (V vs Paredes, 1-0 e D vs Trofense, 2-0).

Na mesma nota é divulgado que Ruca Sá será o novo treinador da equipa B com a equipa técnica anterior que se mantém em funções: André Pinto, Rafael Pessoa, Rui Fonte, Rui Rego e Ricardo Nobre.