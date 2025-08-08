Um golo digno de outros patamares decidiu o arranque da Liga 3, em Braga. Os “bês” dos “Guerreiros” triunfaram por 1-0 na receção ao Paredes – de regresso a esta prova. Na noite desta sexta-feira, um momento inspirado do extremo Rodrigo Mordomo Silva, de 20 anos – filho de Alan, antigo avançado do Sp. Braga – fez a diferença.

O remate desferido na lateral direita, ainda antes do meio-campo, escapou ao guardião Fábio Matos. Estavam decorridos 69 minutos.

Assim, o Sp. Braga assume a liderança da Série Norte da Liga 3, apontando à visita ao Trofense, na manhã de 16 de agosto (11h). Por sua vez, o Paredes (10.º) estreia-se em casa ante o Fafe, na tarde de 17 de agosto (16h).