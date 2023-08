Artur Jorge defendeu nesta segunda-feira que o Sp. Braga não se pode encostar à vantagem de 3-0 que traz da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na antevisão ao jogo em casa dos sérvios do Backa Topola no primeiro jogo, o treinador dos arsenalistas garantiu que o objetivo é ganhar a partida.

«Queremos ter uma abordagem séria para vencermos e alcançarmos o nosso objetivo. Não podemos relaxar no que quer que seja, essa exigência tem de estar presente porque todos os jogos são importantes e em todos temos de lutar para ganhar», defende.

Nesse sentido, o técnico diz que não conta fazer poupanças na equipa a pensar no próximo jogo do campeonato, depois de os arsenalistas terem perdido na jornada inaugural.

«Este jogo vai exigir muito de nós, temos um plantel muito rico, com várias soluções, jogadores que podem ocupar as mesmas posições e com valor muito semelhante, vamos apresentar a melhor equipa para o jogo», disse, revelando que José Fonte, que fez também a antevisão à partida, estará na equipa inicial.

O técnico falou ainda sobre a reação que espera da equipa após a derrota frente ao Famalicão.

«Temos de sentir a dor de quando perdemos. Quem joga no Sp. Braga tem de ficar insatisfeito e desiludido quando não consegue ganhar. A exigência do clube faz com quem assim seja».