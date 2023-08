O sorteio não foi simpático para o Sp. Braga, tendo colocado o Real Madrid e o Nápoles, para além do Union Berlim, no caminho da equipa minhoto. Apesar disso, Artur Jorge recusa-se a deitar a toalha ao chão.

«Temos a oportunidade de ser postos à prova com três belíssimas equipas, de campeonatos muito intensos. São equipas que vão exigir muito de nós, mas temos a ambição de ser competitivos e disputar todos os jogos até ao fim», afirmou o técnico aos meios do Sp. Braga.

«Temos um grupo difícil pela frente, mas temos a ambição, como tem sido habitual, a identidade deste Sporting de Braga. Vamos ter de trabalhar imenso para termos uma equipa que se supere a si própria.»

Sobre o Real Madrid, recordista de troféus da principal prova europeia de clubes, com 14, o treinador dos minhotos notou que é uma equipa que quase se confunde com a Liga dos Campeões.

«Se fossemos identificar uma equipa com aquilo que é a competição, escolheríamos o Real Madrid. É a equipa mais titulada, um colosso mundial que vamos ter a oportunidade de defrontar e ter esta sensação de medir forças com os melhores.»

Já o Nápoles, em que joga o português Mário Rui, «é um gigante adormecido», que na temporada passada «dominou o campeonato italiano» e que tem «uma excelente massa adepta».

«Esta época está novamente a corresponder ao que fez na época anterior e será sempre muito difícil, com um padrão e uma linha muito italiana na sua forma de jogar», adiantou.

O adversário teoricamente mais acessível será o Union Berlim, da Alemanha, equipa que Artur Jorge considera que terá os mesmos objetivos dos bracarenses, naquele que será um reencontro entre os dois conjuntos.

«Conhecemo-los da Liga Europa na temporada passada. Demonstrou todo o seu valor em provas nacionais e internacionais com uma época passada de excelente nível e, com toda a certeza, vai, de acordo com os objetivos do grupo, igualar também as nossas metas para a competição.»