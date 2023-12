Artur Jorge convocou 23 jogadores para o jogo decisivo do Sporting de Braga frente ao Nápoles, da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Niakaté, suspenso, vai falhar o jogo em Itália, embora a principal a ausência na equipa bracarense seja a de Álvaro Djaló por lesão, apurou o Maisfutebol. Por sua vez, Al Musrati, que tem estado com problemas físicas, regressa às opções do técnico minhoto.



Para se apurar para os oitavos de final, o Sp. Braga tem de vencer em Nápoles (12 de dezembro) e tem de o fazer por dois golos de diferença. Se isso acontecer, iguala os sete pontos dos napolitanos e supera-os no confronto direto, dado que, em Braga, os italianos venceram por 2-1. Em caso de vitória pela margem mínima ou de empate, o Sp. Braga (que tem vantagem no confronto direto para o Union Berlim) vai ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Se perder e o Union vencer na receção ao Real Madrid, a equipa treinada por Artur Jorge sai da cena europeia de 2023/24.



O duelo entre italianos e portugueses está agendado para as 20h00 desta terça-feira.



Os convocados do Sp. Braga:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Serdar, Fonte, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marin, Victor Gómez e Borja.

Médios: André Horta, Zalazar, Vitor Carvalho, Pizzi , Castro, João Moutinho e Al Musrati.

Avançados: Bruma, Abel Ruiz, Rony Lopes, Roger ,Ricardo Horta e Banza.