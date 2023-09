O Sp. Braga recebe o Nápoles na próxima quarta-feira (17h45) em jogo da ronda inaugural do Grupo C da Liga dos Campeões, numa partida que vai contar com uma equipa de arbitragem dos Países Baixos, liderada por Serdar Gözübüyük, segundo divulgou a UEFA.

O árbitro neerlandês vai contar com o apoio dos auxiliares Erwin Zeinstra e Johan Balder, enquanto o quarto árbitro será Marc Nagtegall. A equipa de VAR ficará a cargo de Dennis Higler e Rob Dieperink.

O Sp. Braga está inserido no Grupo C da Liga dos Campeões e, depois do Nápoles, irá ainda medir forças com os alemães do UNion Berlim e com os espanhóis do Real Madrid.