Arda Güler, o prodígio turco do Real Madrid, vai falhar a deslocação dos merengues à Pedreira, para defrontar o Sp. Braga, na próxima terça-feira (20h00) em jogo da terceira eliminatória da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nacho, que cumpriu castigo no empate com o Sevilha, é, aliás, a única novidade na lista de convocados de Carlo Ancelotti.

O talentoso jovem turco já voltou aos treinos há mais de uma semana, mas volta a ficar fora as opções do Real Madrid que procura somar a terceira vitória na Champions, depois de já ter vencido o Nápoles e o Union de Berlim, antes do clássico com o Barcelona para a liga espanhola.