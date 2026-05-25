A conquista do Torreense na Taça de Portugal teve, como consequência para o Sporting de Braga, para 2026/27, a participação, não na Liga Europa, mas sim na Liga Conferência da UEFA, prova na qual os minhotos vão começar a busca pelo acesso à fase de liga na segunda pré-eliminatória.

A equipa treinada por Carlos Vicens sabe que, para chegar a essa fase principal, terá forçosamente de fazer seis jogos: os da segunda pré-eliminatória, os da terceira pré-eliminatória e o play-off. E também já é certo que, em qualquer uma dessas três fases de qualificação, será cabeça de série.

Certo também é que a equipa minhota vai ter de começar a época mais cedo em relação à maioria dos clubes da Liga em Portugal, uma vez que a segunda pré-eliminatória arranca a 23 de julho com a primeira mão (quatro dias depois do fim do Mundial 2026, prova na qual o Sp. Braga tem jogadores convocados), sendo a segunda mão a 30 de julho. Esta fase é disputada por 86 clubes, estando o Sp. Braga do lado dos 43 cabeças de série. E, do outro lado, já são conhecidos mais de metade dos possíveis adversários do semifinalista da Liga Europa em 2025/26.

Desses possíveis oponentes já há 26 não cabeças de série conhecidos, outros 11 adversários sairão dos apurados da primeira pré-eliminatória e os restantes seis hipotéticos adversários dependerão de um misto entre o fim de alguns campeonatos e de outros apurados da primeira pré-eliminatória, para se perceber quem fica do lado dos cabeças de série e não cabeças de série.

Veja, abaixo, os possíveis adversários do SC Braga:

26 de 43 clubes já certos na segunda pré-eliminatória:

Dunajska Streda (Eslováquia)

GAIS Gotemburgo (Suécia)

IFK Gotemburgo (Suécia)

NK Varazdin (Croácia)

MSK Zilina (Eslováquia)

Vojvodina Novi Sad (Sérvia)

Hapoel Tel Aviv (Israel)

Paksi FC (Hungria)

Debrecen (Hungria)

LNZ Cherkasy (Ucrânia)

Polissya Zhytomyr (Ucrânia)

Zeleznicar Pancevo (Sérvia)

Universitatea Cluj (Roménia)

NK Aluminij (Eslovénia)

NK Koper (Eslovénia)

NK Bravo (Eslovénia)

Turan Ik (Azerbaijão)

Zimbru Chisinau (Moldova)

Valur (Islândia)

FK Auda (Letónia)

Derry City (Irlanda)

Shelbourne (Irlanda)

IF Vestri (Islândia)

KF Dukajini (Kosovo)

Valletta FC (Malta)

Coleraine (Irlanda do Norte)

Mais 11 possíveis adversários oriundos da primeira pré-eliminatória (serão os abaixo mencionados, cabeças de série nessa pré-eliminatória, ou então quem os derrotar)*:

Víkingur (Islândia)

La Fiorita (San Marino)

Decic Tuzi (Montenegro)

Dila Gori (Geórgia)

BATE Borisov (Bielorrússia)

FK Sarajevo (Bósnia)

Atlètic Club d’Escaldes (Andorra)

St Joseph’s FC (Gibraltar)

Dínamo Tbilissi (Geórgia)

Torpedo Kutaisi (Geórgia)

Terceiro ou quarto classificado da Arménia

*O sorteio da segunda pré-eliminatória realiza-se a 17 de junho, ainda antes da conclusão da primeira pré-eliminatória (disputada a 9 e 16 de julho): não sendo, à data do sorteio, ainda conhecidos os apurados da primeira pré-eliminatória, o sorteio tem, por defeito, incluída a equipa com melhor coeficiente dos jogos da primeira pré-eliminatória.

Restantes sete possibilidades saem deste lote de clubes e estão dependentes do final de alguns campeonatos:

- FK Panevezys (Lituânia)

- Dínamo Minsk (Bielorrússia)**

- Neftçi Baku (Azerbaijão)**

- Motherwell (Escócia)

- Segundo classificado de Israel

- Quarto classificado da Roménia

- Segundo ou terceiro classificado da Arménia**

- Segundo classificado da Albânia**

- Segundo classificado da Bulgária

**clubes que ainda têm de disputar a primeira pré-eliminatória