Abel Ruiz em declarações à Sport TV, depois da pesada derrota do Sp. Braga, em casa, diante do Qarabag (2-4), na Pedreira, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

O Sp. Braga marcou perto do intervalo, mas o 2-1 parece que deixou a equipa baralhada. Concorda?

- Temos de assumir que hoje não foi o nosso dia. Acho que temos de reagir já amanhã, no treino, dar a volta a isto. Não foi o jogo que queríamos, não foi o resultado que queríamos, o Qarabag passou por cima de nós, temos de assumir isso e dar a volta já no fim de semana e no jogo da segunda mão mostrar que o jogo que fizemos aqui não é o que temos de fazer.

Aquele segundo golo em cima dos 90 ainda deixa alguma esperança?

- Ainda faltam 90 minutos lá. Primeiro vamos focar-nos no jogo do campeonato, para nós é muito importante o jogo do fim de semana, e, depois, temos três dias para pensar no jogo do Qarabag. Temos de fazer muitas coisas diferentes para dar a volta. Vamos dar tudo para podermos estar lá a lutar por passar a eliminatória.