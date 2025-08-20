O enorme favoritismo atribuído ao Sp. Braga no play-off com os gibraltarinos do Lincoln Red Imps, de acesso à fase regular da Liga Europa, não vai dar azo a «relaxamento» no plantel arsenalista, acredita o seu treinador, Carlos Vicens, até porque o adversário «alguma coisa fez bem» para ter atingido esta fase da qualificação.

A primeira mão da eliminatória vai jogar-se, esta quinta-feira, no Estádio do Algarve, casa emprestada do Lincoln Red Imps, e o Sp. Braga está preparado para «uma final com dois jogos», salienta Carlos Vicens.

«Há zero risco de nos relaxarmos porque os jogadores sabem como encaramos o dia a dia. Falámos o suficiente sobre o que temos de continuar a melhorar e sobre os problemas que o adversário nos pode causar. Não imagino, nem por um segundo, que haja relaxamento por parte dos nossos jogadores», salientou o treinador dos minhotos.

Sobre o adversário, Carlos Vicens vê-o como «uma equipa que tem experiência neste tipo de jogos, muito habituada a ganhar em Gibraltar, com jogadores com um trajeto menos conhecido, mas com capacidade de gestão de jogos importantes, com anos de experiência em divisões em que não é fácil competir e ter bons resultados».

«É uma eliminatória em que temos, já amanhã [quinta-feira], de começar a vencer. Isso abre-nos as portas para a fase de liga», reforçou o técnico espanhol.

Carlos Vicens abordou ainda a situação de Gharbi, que falha a convocatória pelo segundo jogo consecutivo e vem sendo apontado a uma eventual saída do Sp. Braga: «Não viajou com a equipa no último jogo porque o nível é muito alto, mas conto com ele. Tem trabalhado muito bem, tem enorme qualidade e dá-nos muito».

Os arsenalistas defrontam o Lincoln Red Imps esta quinta-feira (20h00), no Estádio do Algarve, num jogo que vai ter acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.