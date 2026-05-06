Carlos Vicens, treinador do Sp, Braga, abordou a lesão de Ricardo Horta, salientando que é preciso «ter cautela» com o estado físico do capitão dos arsenalistas. O técnico espanhol salientou que, apesar da vantagem conquistada na primeira mão, o objetivo é vencer na Alemanha.

Ricardo Horta é dúvida até ao jogo

«Ricardo Horta treinou à margem da equipa e está a tentar recuperar, mas temos de ser cautelosos porque a lesão tem apenas uma semana. Ele queria estar connosco, mas vamos ver e só vamos tomar decisões amanhã.»

Objetivo é vencer

«Só sabemos jogar para ganhar, mas claro que existem momentos em que precisamos de defender. Os jogadores estão preparados e têm uma oportunidade de mostrar a nossa melhor versão. Vamos dar o melhor para vencer e não vamos encarar a partida de outra forma. É impossível jogar as meias-finais da Liga Europa sem sofrer, mas já mostrámos que somos capazes disso.»