Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, reforçou a vontade de chegar à final da Liga Europa, repetindo o feito de 2011. O técnico espanhol referiu, ainda, que o jogo em Sevilha frente ao Betis preparou a equipa para o que vai enfrentar na Alemanha diante do Friburgo. O duelo da segunda mão das «meias» da Liga Europa está marcado para esta quinta-feira, às 20h:

Sevilha serviu como preparação

«As experiências que fomos acumulando ao longo da temporada preparam-nos para estes jogos. O Friburgo vai entrar forte, os adeptos da casa vão apoiar e tentar colocar pressão, mas temos de responder com um jogo competitivo e mentalmente forte. Temos uma maneira muito clara de ver as coisas e o objetivo, apesar da vantagem conquistada na primeira mão, é vencer.»

Desejo da final

«A equipa acredita no trabalho que temos vindo a fazer e nos colegas que têm ao lado. Os maus momentos, tal como os bons, que temos tido ao longo da temporada servem como aprendizagem. Não tenho qualquer dúvida de que amanhã vamos fazer um grande jogo e tentar chegar à final, porque é o que todos desejamos.»