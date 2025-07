Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, ficou satisfeito com o nulo que a equipa arrancou na Bulgária, diante do Levski Sofia, no jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. O treinador espanhol recorda que o adversário já estava numa fase mais adiantada na preparação da nova época e está convencido que a sua equipa vai crescer até ao segundo jogo na Pedreira.

«Foi um jogo equilibrado. Jogámos contra uma equipa que tem duas semanas a mais de preparação. O Levski fez boas combinações e já eliminou um adversário à altura [os israelitas do Hapoel Beer Sheva, na primeira pré-eliminatória]. Viemos de uma série de jogos particulares, mas é difícil quando se joga pela primeira vez uma partida tão importante. É difícil fazer uma avaliação definitiva», começou por analisar.

Apesar de tudo, o treinador ficou satisfeito com o desempenho dos seus jogadores no primeiro jogo oficial da nova época. «Estou satisfeito com meus jogadores e espero que na próxima semana estejamos em melhores condições. Acredito que o jogo de volta, em Braga, será semelhante. Ambas as equipas estão cientes do que está em jogo», prosseguiu.

Um nulo que deixa tudo em aberto para o jogo da Pedreira, marcado para a próxima semana. «O jogo em Braga será como uma final. Acredito que o Levski se preparará muito bem, mas faremos o mesmo. Prepararemos a melhor e mais adequada estratégia», destacou ainda Carlos Vicens.