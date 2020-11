Crlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, considera que a derrota no terreno do Leicester, por 4-0, não foi nenhuma «tragédia» e lembrou que a formação inglesa liderava a Premier League quando as duas equipas se defrontaram.

«Temos confiança total. Sabemos que, se vencermos, será um feito grande, ainda há uma semana o Leicester estava em primeiro no campeonato inglês, mas estamos apostados em deixar uma marca no clube e, para isso, temos que abordar este jogo de forma positiva, acreditamos que podemos vencer», afirmou o técnico numa conferência de imprensa em que deixou uma garantia: «Temos cem por cento de respeito, zero por cento de receio».

Carvalhal considerou ainda que as duas equipas «têm dinâmicas muito idênticas» e pediu uma resposta aos jogadores. «Não espero um jogo diferente, vai ter as mesmas características, mas espero que possamos ter aprendido com os erros e potenciar as coisas que fizemos bem lá. Já analisámos o jogo profundamente e creio que vamos dar uma resposta boa, porque vamos estar mais bem preparados», anteviu.

Carvalhal reforçou ainda a importância do último encontro dos arsenalistas que, nas duas últimas semanas, jogaram apenas uma vez, depois de um ciclo de sete jogos em 23 dias. «Seria mau se não tivéssemos competido [antes de jogar com o Leicester], mas o jogo do Leicester com o Liverpool [da última jornada do campeonato inglês] não foi mais intenso do que o nosso com o Trofense. Houve jogadores que bateram o seu recorde de intensidade, houve um que, ao intervalo, já tinha corrido mais do que em noventa minutos de campeonato. Foi muito disputado e intenso e ainda bem, estamos mais preparados para este jogo», sublinhou.

David Carmo, castigado, Rui Fonte, Nico Gaitán e Moura, lesionados, são ausências confirmadas no Sp. Braga.

Os minhotos, segundos classificados do Grupo G da Liga Europa, com seis pontos, recebem o líder Leicester esta quinta-feira, a partir das 17h55.