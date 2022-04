Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Rangers, nos quartos de final da Liga Europa.

«Foi uma entrada forte do Rangers, não por demérito nosso, mas por mérito do adversário. Já com o Celtic eles fizeram o mesmo. Estávamos preparados, mas era impossível travar a entrada e tivemos muitas dificuldades em jogar nos primeiros 10 minutos.

Depois, uma equipa que sofre um golo no primeiro minuto, que depois sofre um golo de penálti discutível e um vermelho que não pode ser…. Agarrámo-nos ao jogo, esperámos pelo nosso momento e ele surgiu quase no final do jogo. No prolongamento, foi igual. Mesmo com nove, continuámos a procurar o golo, às vezes com dois ou três homens na frente, mas fica muito difícil.

Mas os meus jogadores foram bravos, estoicos, e fizemos uma brilhante Liga Europa: um dos três melhores resultados nos 100 anos do clube. Estamos muito tristes por estar fora das meias-finais, mas orgulhosos.

[vai estar frustrado quando for dormir?]

«Já estou muito frustrado. Pelos meus jogadores e pelos adeptos. Gostaríamos de ter ido mais longe e fizemos tudo dentro e fora do campo. Mexemos também para conseguir um melhor resultado. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para chegar às meias-finais.»

[sobre a expulsão de Iuri Medeiros que viu dois amarelos no mesmo lance]

«São situações que não podem acontecer e serão alvo de analise interna.»