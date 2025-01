Atualmente fora dos lugares de acesso ao play-off da Liga Europa, o Sp. Braga tem nesta quinta-feira uma espécie de final quando entrar em campo com os belgas do Saint-Gilloise.

«O Sp. Braga nunca ganhou na Bélgica e esta é uma boa oportunidade de o fazer. Vamos ter um desafio muito difícil, sem dúvida. Em 16 jogos, esta equipa [adversária] só perdeu um e nas competições europeias ganhou os jogos todos em casa. É uma equipa boa e, acima de tudo, rápida e muito forte nas transições, com jogadores muito rápidos», referiu Carlos Carvalhal em declarações aos canais próprios do Sp. Braga.

«Esperamos um Braga combativo, que é forte e coeso fundamentalmente fora de casa. Temos feito uma campanha fora de casa muito forte, principalmente na nossa competição interna, e queremos dar sequência àquilo que fizemos no jogo com o Estrela da Amadora, em que demonstrámos níveis de coesão na tarefa, que foi o desafio que fiz aos jogadores», acrescentou Carvalhal.

No jogo desta quinta-feira, Hornicek será titular na baliza dos minhotos no lugar do castigado Matheus. «Encaro isso da melhor maneira possível. Amanhã [quinta-feira], quero estar muito seguro», disse o jovem guarda-redes checo.