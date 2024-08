O Sporting de Braga ficou a conhecer, esta segunda-feira, após o sorteio realizado em Nyon, os possíveis caminhos nas competições europeias.

Se os bracarenses afastarem o Servette na terceira pré-eliminatória, vão defrontar o Trabzonspor ou o Rapid Viena no play-off de acesso à Liga Europa. Caso a equipa minhota seja eliminada pelos suíços, vai ser relegada para o play-off da Liga Conferência e irá ter pelo caminho o Chelsea.

Depois de afastar os israelitas do Maccabi Petah Tikva, o Sp. Braga recebe o Servette esta quinta-feira e joga uma semana depois na Suíça. Se avançar à próxima fase, defronta o vencedor da eliminatória entre turcos e austríacos, a 22 e 29 de agosto, sendo a primeira mão em casa. Caso perca, o Sp. Braga joga nesses mesmos dias com o Chelsea, com o primeiro jogo a ser disputado em Stamford Bridge.