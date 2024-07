O Sp. Braga terá uma eliminatória «complicada» face aos israelitas Maccabi Petah Tikva no arranque da 2.ª pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. A ideia foi partilhada, esta quarta-feira, por Daniel Sousa.

«Vai ser uma eliminatória muito difícil, pelo desconhecimento geral que existe do opositor. Não digo da nossa parte, porque tivemos oportunidade de o ver ao vivo e de o estudar. O adversário conquistou a Taça de Israel e, para o fazer, teve de apresentar qualidade. Mostra qualidade na frente e, sobretudo, alguma velocidade nos contra-ataques. Já demonstrámos como nos vamos apresentar e precisamos de estar unidos», disse, em conferência de imprensa.

O antigo treinador do Arouca vai estrear-se oficialmente no banco arsenalista, após ter somado cinco vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada.

Quanto ao Petah Tikva, foi oitavo na última edição da Liga israelita, e abriu a nova época com uma derrota ante o campeão Maccabi Telavive (2-0), na Supertaça.

Ciente de que o Sp. Braga está «habituado» à pressão, Daniel Sousa mostrou-se «bastante contente» com as soluções ao dispor do plantel, tendo visto chegar oito reforços este verão.

«A integração de um jogador pode ser mais ou menos difícil por várias questões. O nosso trabalho é acelerar esses processos, sabendo que, por vezes, não são tão rápidos como gostaríamos», indicou o treinador, que não contará com os defesas centrais Paulo Oliveira e Robson Bambu – um dos reforços – nem com o médio defensivo Vítor Carvalho, todos por lesão.

O Sp. Braga receberá os israelitas do Maccabi Petah Tikva na noite desta quinta-feira (20:30), no Municipal de Braga, num encontro que contará com arbitragem do italiano Luca Pairetto. A partida será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

A segunda mão desta eliminatória está agendada para 1 de agosto, em Sófia, capital da Bulgária, face ao conflito em Gaza. O vencedor defrontará os suíços do Servette na 3.ª pré-eliminatória, penúltima barreira de acesso à Liga Europa.