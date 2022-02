David Carmo falou no longo calvário que passou depois da grave lesão que o manteve afastado do relvado por quase um ano desde que fraturou o tornozelo num jogo frente ao FC Porto. Na antevisão do segundo jogo com os moldavos do Sheriff Tiraspor, o central diz que agora sente que não tem nada a perder.

«Ganhei muitas coisas a nível pessoal durante a minha recuperação. Quando nos tiram aquilo que mais gostamos de fazer, damos muito mais valor. Espero que ninguém passe por aquilo que eu passei, mas cresci muito. Se tive medo? Agora sinto que não tenho nada a perder, tenho muita sorte em saber que posso jogar e vamos ter um estádio cheio a apoiar-nos», destacou o defesa em conferência de imprensa.

Quanto à eliminatória com o Sheriff, depois da derrota por 2-0, David Carmo fala das expetativas para esta quinta-feira. «A equipa está bem e sabe que tem de acreditar na passagem à fase seguinte. Estamos unidos, vimos de uma vitória com o Tondela e preparámos bem o jogo. Estamos preparados para qualquer situação. De resto, estou muito feliz por ser mais um para poder ajudar», referiu.

Carlos Carvalhal também falou em união e numa forte convicção de que a sua equipa pode dar a volta à eliminatória. «Não apostamos na sorte, só acreditamos em nós e no grupo. Temos que nos unir, sabendo que temos os adeptos a puxar por nós. Temos de cumprir bem a estratégia traçada e acreditar do princípio ao fim. Acredito muito que este jogo vai começar como acabou. Eles não vão arriscar muito, vão defender-se. Tudo dependerá de nós», comentou ainda.