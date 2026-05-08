Mario Dorgeles, médio do Sp. Braga, recorreu às redes sociais para pedir desculpa pela expulsão diante do Friburgo, na segunda mão das «meias» da Liga Europa. O jogador, recorde-se, deixou os arsenalistas a jogar com menos um desde os seis minutos.

«Quero pedir desculpa aos meus companheiros de equipa, à equipa técnica, ao clube e a todos os adeptos pelo que aconteceu. Ser expulso num jogo tão importante prejudicou a equipa e assumo toda a responsabilidade por isso. (...) Sei que desiludi a equipa num momento importante», escreveu nas redes sociais.

O Sp. Braga desloca-se, na segunda-feira, ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, numa jornada que se prevê de grandes decisões. Pode acompanhar o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.