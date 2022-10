Paulo Oliveira, defesa do Sp. Braga, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Union Berlim, em jogo da Liga Europa.

«Fizemos uma exibição sólida, nem sempre por cima, mas na maior parte sim. Aguentámos o início de jogo forte do Union Berlim, apesar do apoio do público. Conseguimos batalhar de igual para igual com o líder da Bundesliga, o que mostra o nosso valor. Quando jogamos assim, estamos mais perto de ganhar. Sentimos a equipa cada vez mais madura.»

[exibição frente ao líder da Bundesliga]

«Isso deixa um sabor ainda mais amargo. Quando não há argumentos, é mais fácil justificar os resultados, mas aqui mostrámos a nossa qualidade.»

[sobre o penálti que valeu a derrota]

«Às vezes os critérios deixam-nos confusos. É a eterna discussão, não vale a pena estar a chover no molhado. Agora temos de pensar no próximo jogo, com o Gil Vicente.»