Thorsten Fink, treinador do Genk (19.º), anteviu esta quarta-feira a visita dos belgas a Braga, na quarta jornada da fase liga da Liga Europa (quinta-feira, 20h).

Sp. Braga é segundo classificado e favorito

«Se o Sp. Braga é favorito? Sim, jogam em casa, têm nove pontos e poucas equipas têm essa pontuação. Não é fácil. Têm um jogo difícil no domingo [com o Moreirense, em casa] e talvez mudem alguns jogadores. São um grande clube, que joga muito bom futebol. Conseguiram 65 por cento de posse de bola frente ao FC Porto e vai ser uma luta difícil.»

«Ainda assim, somos suficientemente fortes para vencer, também somos uma equipa que gosta de ter a bola, temos jogadores rápidos na frente.»

Destaques nos minhotos

«Gosto do médio Grillitsch e do defesa central Arrey-Mbi, conheço-os do campeonato alemão. E o Sp. Braga tem bons médios, além do Fran Navarro, um avançado de qualidade.»