No rescaldo à vitória do Sp. Braga na Roménia, no reduto do Cluj (2-1), no arranque da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, Carlos Vicens apontou a melhorias.

«Estamos a meio [da terceira pré-eliminatória]. Não esperava que o jogo fosse muito diferente. As pré-eliminatórias são sempre muito duras. Queremos cumprir o objetivo em Braga e seguir em frente. Tentámos sempre jogar no limite das nossas capacidades, com o máximo de energia, para retirar o melhor de cada jogador. Marcámos dois bonitos golos, mas há muito a melhorar no nosso ritmo, na circulação de bola.»

«O ritmo da equipa não foi tão bom como nos jogos anteriores [com o Levski Sófia], mas ainda estamos nos primeiros meses de algo novo que estamos a construir. Faz parte do processo. Queremos melhorar a cada dia», analisou na noite desta quinta-feira, em conferência imprensa.

Dan Petrescu, treinador do Cluj, no rescaldo ao encontro

«Sofremos dois golos com muita facilidade. O Sp. Braga teve três remates e marcou dois golos. Tivemos remates, podíamos ter marcado nos cantos. Não conseguimos. Colocámos o Cordea, que teve cinco dias de treino, o Keita, que teve dois dias de treino, e o Simão Rocha, que tem três dias de treino, mas eram as soluções que tínhamos. Merecíamos o empate.»

«A arbitragem esteve a favor do Sp. Braga todo o jogo. São melhores do que nós, mas hoje não mereciam vencer.»