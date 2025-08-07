«Há muito a melhorar no ritmo e na circulação de bola, faz parte do processo»
Carlos Vicens exige mais, apesar do triunfo do Sp. Braga na Roménia
Carlos Vicens exige mais, apesar do triunfo do Sp. Braga na Roménia
No rescaldo à vitória do Sp. Braga na Roménia, no reduto do Cluj (2-1), no arranque da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, Carlos Vicens apontou a melhorias.
«Estamos a meio [da terceira pré-eliminatória]. Não esperava que o jogo fosse muito diferente. As pré-eliminatórias são sempre muito duras. Queremos cumprir o objetivo em Braga e seguir em frente. Tentámos sempre jogar no limite das nossas capacidades, com o máximo de energia, para retirar o melhor de cada jogador. Marcámos dois bonitos golos, mas há muito a melhorar no nosso ritmo, na circulação de bola.»
«O ritmo da equipa não foi tão bom como nos jogos anteriores [com o Levski Sófia], mas ainda estamos nos primeiros meses de algo novo que estamos a construir. Faz parte do processo. Queremos melhorar a cada dia», analisou na noite desta quinta-feira, em conferência imprensa.
Dan Petrescu, treinador do Cluj, no rescaldo ao encontro
«Sofremos dois golos com muita facilidade. O Sp. Braga teve três remates e marcou dois golos. Tivemos remates, podíamos ter marcado nos cantos. Não conseguimos. Colocámos o Cordea, que teve cinco dias de treino, o Keita, que teve dois dias de treino, e o Simão Rocha, que tem três dias de treino, mas eram as soluções que tínhamos. Merecíamos o empate.»
«A arbitragem esteve a favor do Sp. Braga todo o jogo. São melhores do que nós, mas hoje não mereciam vencer.»