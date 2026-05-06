João Moutinho salientou, na antevisão ao jogo diante do Friburgo, a contar para a segunda mão da meia-final da Liga Europa, o desejo de vencer e chegar à final, deixando vários elogios a Carlos Vicens e Ricardo Horta. A segunda mão das meias-finais da Liga Europa está marcada para esta quinta-feira, às 20h.

Arsenalistas com mira na final

«Todos queremos estar nas grandes decisões, finais e conquistar títulos. Sabemos que amanhã temos um grande desafio pela frente e vamos dar o melhor para vencer. Já provámos que conseguimos dar a volta às adversidades e ganhar. O grupo está motivado para fazer um grande jogo. Sabemos que vamos encontrar dificuldades. O Friburgo, a jogar em casa e com o apoio dos adeptos vai querer dar a volta, mas temos de impor o nosso jogo e só assim estamos perto de vencer.»

Elogios a Carlos Vicens

«Já tive vários treinadores, mas o mister tem um estilo de jogo que me agrada e vai de encontro à forma como vejo futebol. Acredita muito nos jogadores e no que podemos fazer dentro de campo e acho que todos já viram o que tentou implementar na nossa forma de jogar.»

Importância do capitão

«A importância de Ricardo Horta é intocável. Aquilo que transmite, tanto dentro, como fora de campo, é muito positivo. É sempre bom estar connosco. É o nosso capitão e está cá para nos ajudar.»

O que se segue na carreira?

«Futuro como treinador? Não sei, mas há muita aprendizagem todos os anos. Estou totalmente focado no presente e absorver tudo o que me possa ajudar.»