João Moutinho em declarações à Sport TV, depois da pesada derrota do Sp. Braga, em casa, diante do Qarabag (2-4), na Pedreira, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

Depois do abalo em Alvalade, hoje foi uma derrota ainda mais difícil de digerir, não?

- São duas derrotas que não queríamos, claro que depois dessa derrota (Sporting), queríamos vir aqui mostrar outra cara, infelizmente não conseguimos. Não merecemos a vitória, não merecemos, se calhar, nem sequer o empate. Acho todos nós, a começar por mim, temos de dar muito mais. Temos de meter na cabeça que temos equipa, mas temos de começar a atuar. Não só por palavras, mas começar a atuar. Tem de ser dentro do campo, não fora, temos de dar o nosso máximo, cem por cento, senão, todos os jogos vão ser extremamente difíceis. Equipas que querem e estão a querer muito mais do que nós, nós não podemos permitir isso. Não pode ser só na qualidade, temos também de querer, na vontade e na ambição, na raça, porque senão não conseguimos lá chegar.

O seu golo ainda pode entreabrir a porta da esperança nesta eliminatória?

- Sabíamos que se continuasse aquele resultado, o 4-1, tornaria as coisas extremamente difíceis. As coisas são difíceis ainda com o meu golo, pode dar uma réstia de esperança, mas para o conseguirmos temos de fazer muito mais do que fizemos aqui. Começando por mim, temos de ter outra atitude e vamos com certeza ter outra atitude já no próximo jogo para o campeonato, mas para a Liga Europa temos de ter outra atitude para ultrapassar esta equipa do Qarabag que mostrou aqui hoje que tem muito querer para passar à próxima fase.