O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, convocou 24 jogadores para a deslocação à Bélgica, onde os minhotos defrontam na quinta-feira o Union St. Gilloise, para a quarta jornada do grupo D da Liga Europa.

Matheus e Fabiano, que não disputaram o último jogo oficial, ante o Desportivo de Chaves, para a Liga portuguesa, devido a castigo, estão de volta às opções, assim como Al Musrati e Iuri Medeiros. O médio e o extremo tinham jogado por último ante o FC Porto e não jogaram ante St. Gilloise e Chaves em Braga, por questões físicas. No caso de Iuri, ainda foi opção no banco ante os belgas, mas não figurou na ficha ante os flavienses.

O encontro tem início a partir das 17h45 de quinta-feira, o estádio Den Dreef, em Leuven, com arbitragem do azeri Aliyar Aghayev.

Os belgas lideram o grupo com nove pontos, seguidos do Sp. Braga com seis, Union Berlim com três e Malmo, ainda sem pontos.

Convocados do Sporting de Braga:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Bernardo.

Defesas: Fabiano, Dinis Pinto, Niakaté, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Tormena, Víctor Gómez e Sequeira.

Médios: Castro, Gorby, Al Musrati, Racic e André Horta.

Avançados: Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Diego Lainez, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Abel Ruiz, Vitinha e Banza.