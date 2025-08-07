Convincente a espaços, o Sp. Braga venceu no arranque da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, na Roménia (2-1). Na tarde desta quinta-feira, Carlos Vicens operou duas trocas face à receção ao Levski Sofia (1-0), com Roger Fernandes e Vítor Carvalho a cederem lugares a Victor Gómez e Zalazar.

No Cluj, Mário Camora foi titular na lateral esquerda, envergando a braçadeira de capitão. O defesa nascido em Portugal e nacionalizado romeno, de 38 anos, representa este emblema desde 2011, depois de jogar por Naval e Beira-Mar. Quando deixou Portugal, Mário Camora abraçou um projeto então encabeçado pelo treinador Jorge Costa.

No banco dos anfitriões estiveram Simão Rocha (ex-Paços de Ferreira) e Léo Bolgado (ex-Casa Pia), defesas que foram a jogo no segundo tempo.

Antes do apito inicial, Cluj e Sp. Braga uniram-se para o minuto de silêncio em memória de Jorge Costa.

Recorde o desenrolar desta partida.

Apesar do ascendente minhoto, a passividade defensiva do Sp. Braga permitiu sucessivas ameaças do Cluj, como aos 13 e 14 minutos. Todavia, um raro momento de inspiração ofensiva bastou para os “Guerreiros” agarrarem a vantagem. O relógio assinalava 17 minutos quando, da direita para o meio, Zalazar encontrou Fran Navarro à entrada da área. Em vez de rematar, até porque estava pressionado, o avançado espanhol ajeitou o esférico para o arco certeiro de Gorby – a estreia a marcar na época.

Embalados, os pupilos de Vicens adiantaram unidades, mas de escasso entrosamento. De tal forma que João Moutinho se viu obrigado a recuperar, organizar, construir, “queimar” linhas e até rematar.

Em contracorrente, a passividade defensiva voltou a prejudicar os visitantes em cima da meia-hora, culminando no empate. Na sequência de um canto cobrado à direita, um remate desferido à esquerda e desviado por Lagerbielke permitiu o golo do defesa Sinyan.

Até ao intervalo, o Sp. Braga seguiu intermitente, de elos frágeis, sendo incapaz de desatar o nó.

No regresso dos balneários, Gorby bisou ao minuto 50. Depois de Hindrich travar o remate de Fran Navarro, o médio francês disparou para a baliza deserta. Assim, Gorby superou o máximo de golos de 2024/25.

Entre trocas, o Cluj reforçou a pressão e o Sp. Braga limitou-se a defender a vantagem mínima. Por isso, a partida caiu de ritmo e perdeu, definitivamente, o brilho.

O triunfo permite ao Sp. Braga encarar o segundo “round” – em casa, na tarde de quinta-feira (19h30) – em vantagem. Antes, os comandados de Vicens recebem o Tondela, na noite de domingo (20h30), na jornada inaugural do campeonato.

Por sua vez, o Cluj visita o 16.º e último classificado da Liga romena – o Csikszereda – na tarde de domingo (14h15). Este histórico emblema foi pentacampeão em 2022, mas ocupa o 13.º lugar ao cabo de quatro jornadas.

O vencedor desta eliminatória vai jogar contra Lincoln Red Imps (Gibraltar) ou Noah (Arménia). Em Gibraltar, os visitantes foram castigados com dois golos anulados, aos 6 e 90+1m, empatando a um golo.

A Figura: Gorby compensa tarde morna

Numa exibição com nota “satisfaz” no coletivo, o médio francês foi oportuno por duas ocasiões, aproveitando o posicionamento mais adiantado. Por norma nas costas de Fran Navarro, foi assistido pelo espanhol e capitalizou a baliza desprotegida após remate do avançado.

Esta tarde escassearam elos para Ricardo Horta, Zalazar e João Moutinho darem seguimento a recuperações e investidas individuais, mas Gorby emergiu para adiantar o Sp. Braga na eliminatória.

O Momento: Gorby bisa, 50 minutos

Na sequência do golo do Cluj em contracorrente, o Sp. Braga voltou a agarrar a vantagem no arranque da etapa complementar. Até final, os minhotos revelaram uma postura cautelosa – até defensiva – perante um adversário manifestamente inferior.