Liga Europa: Sp. Braga com novidades nos convocados para visita ao Celtic
Sandro Vidigal de regresso e João Aragão como principal novidade
O Sp. Braga anunciou esta quarta-feira a lista de convocados para a visita ao Celtic, na segunda jornada da fase liga da Liga Europa. Entre os eleitos está o avançado Sandro Vidigal, de 18 anos, e o avançado João Aragão, de 17 anos.
Na lista surge também João Marques, médio de 23 anos que não tem sido opção. Esta época soma apenas 12 minutos pela equipa principal, diante do Lincoln Red Imps, na fase de qualificação para a Liga Europa.
Carlos Vicens não conta com os lesionados Gabriel Moscardo, Paulo Oliveira, Dorgeles e Jónatas Noro. No Celtic, o avançado português Jota continua a recuperar de lesão.
Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e Bellaarouch;
Defesas: Víctor Gómez, Niakaté, Lelo, Lagerbielke, Yanis da Rocha e Arrey-Mbi;
Médios: Vítor Carvalho, João Moutinho, Zalazar, João Marques, Grillitsch, Gorby e Diego;
Avançados: João Aragão, El Ouazzani, Ricardo Horta, Gabri Martinez, Fran Navarro, Pau Víctor e Sandro Vidigal.
A comitiva bracarense parte na tarde desta quarta-feira para Glasgow, na Escócia. A antevisão está agendada para as 19h30.
O jogo entre Sp. Braga (13.º, três pontos) e Celtic (19.º, um ponto) está marcado para as 17h45 desta quinta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
