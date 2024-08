O Sp. Braga já conhece as equipas de arbitragem para os dois jogos com os suíços do Servette, relativos à terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o primeiro na Pedreira, na próxima quinta-feira (20h30), o segundo em Genebra, uma semana depois (19h30).

Assim, no primeiro jogo, em casa, a equipa de arbitragem será comandada por Giorgi Kruashvili, da Geórgia, enquanto no segundo, fora de casa, o árbitro será Igor Pajac, da Polónia.

Para chegar a esta fase, os minhotos deixaram pelo caminho os israelitas do Maccabi Petah Tikva, enquanto o Servette entrou diretamente para esta terceira pré-eliminatória.

Em caso de sucesso, o Sp. Braga terá ainda de disputar um play-off de acesso à fase de grupos. O sorteio para o play-off realiza-se já na próxima segunda-feira, ainda antes do arranque da terceira pré-eliminatória.