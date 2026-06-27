O Sp. Braga foi sancionado pela UEFA por episódios registados nos dois jogos das «meias» da Liga Europa frente ao Friburgo. No total, ambas as equipas foram multadas em 73,5 milhões de euros, com os alemães a totalizarem a maior parte da verba.

Os minhotos acumularam uma multa de 30,5 milhões de euros. No que toca ao jogo da primeira mão, oito mil euros são designados ao arremesso de objetos e distúrbios causados pelos adeptos.

No segundo jogo, na Alemanha, o uso de materiais pirotécnicos custou 12,5 mil euros e a «conduta imprópria» da equipa foi sancionada por 10 mil.

Já o Friburgo foi então multado em 43 mil euros no total: 13 mil euros por danos provocados no Estádio Municipal de Braga e 30 mil euros, na segunda mão, por invasão de campo.

A formação alemã foi ainda castigada com um jogo em casa à porta fechada nas provas europeias com pena suspensa de dois anos.

Relativamente à eliminatória, recorde-se, o Sp. Braga foi eliminado depois de vencer em casa por 2-1 e perder fora de portas por 3-1.