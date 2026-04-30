Paulo Oliveira, central do Sp. Braga, destaca a «personalidade» da equipa, após o triunfo sobre os alemães do Friburgo (2-1), em jogo da primeira mão da meia-final da Liga Europa.

«Acho que tivemos a personalidade e a coragem de jogar como temos vindo a fazer desde junho do ano passado, uma equipa que tem os processos assimilados e depois é lutar contra estas coisas que também nos acontecem [lesões de jogadores influentes]. Parece que a cada jornada perdemos um jogador, mas levanta-se outro e o nosso espírito tem de ser assim».

Sobre o lance do empate do Friburgo

«Tivemos leituras iguais, quisemos os dois [jogadores do Sp. Braga] apagar o fogo e dar o melhor pela equipa, houve uma falta de entendimento, mas há que ressalvar o resto, continuar a jogar para a frente e acho que o fizemos, nos últimos trinta minutos passámos vinte cinco no meio-campo adversário e só assim conseguimos o golo que nos dá vantagem. Apesar de ainda estarmos ao intervalo da eliminatória, é preferível estar assim do que em desvantagem.»

Sobre a segunda mão na Alemanha

«Engana-se quem pensa que, se estamos nas meias-finais de uma grande competição, não será um jogo duro [na Alemanha] e muito disputado, mas vamos lá dar o nosso melhor, temos um sonho para cumprir connosco, com as nossas famílias, os nossos adeptos, vamos com tudo. A eliminatória está a meio, há que melhorar ainda o que fizemos, corrigir pequenos detalhes, que, sinceramente, depois deste jogo, acho que são poucos a corrigir.»