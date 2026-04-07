Ricardo Horta apelou ao apoio dos adeptos para que o Sp. Braga consiga, esta quinta-feira 717h45), um bom resultado diante do Betis, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

A nível individual, está perto do seu melhor máximo pessoal, acredita que pode vir a ser a melhor época de sempre?

«Não é um objetivo. Prefiro ganhar todos os jogos do que marcar mais um golo ou fazer uma assistência. Meto sempre o coletivo à frente do individual. Se contribuir com golos e assistências, sei que a equipa vai estar mais próximo de vencer. Quero ajudar a equipa em campo a conseguir vitórias, é para isso que me pagam.»

A Pedreira tem sido uma fortaleza, vai ser importante pressionar desde o primeiro minuto?

«É importante fazermos um jogo à Braga, sermos fiéis à nossa identidade, jogar o jogo como tem de ser jogado. Estamos perante um rival que gosta de ter a bola e vamos ter de passar alguns dos minutos do jogo sem a ter, temos de estar preparados para isso. O apoio dos adeptos sabemos que é fundamental. Temos feito grandes exibições a nível europeu aqui, com a ajuda deles. Amanhã que se façam sentir para conseguirmos um grande resultado que nos possa ajudar para a segunda mão».

A hora do jogo vai ter alguma influência no número de adeptos?

«Não, o exemplo do Ferencvaros é isso mesmo, ainda foi mais cedo o jogo e tivemos um grande ambiente. Espero que amanhã se possa repetir esse ambiente e que a gente possa conseguir um grande resultado frente ao Betis.»