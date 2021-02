O jogador do Sp. Braga, Rolando, na flash interview da SportTV+ após a eliminação nos 16 avos de final da Liga Europa, frente à Roma:

[Análise ao jogo] «Não estamos satisfeitos, sabíamos de antemão a qualidade da Roma. Batemo-nos de frente com eles, tentámos. O resultado da primeira mão complicou tudo. Estou extremamente satisfeito com o grupo e com aquilo que fizemos em campo.

A estatística vale o que vale. Vamos ver o que fizemos de bom, onde falhámos. Tivemos oportunidades, mas só concretizámos uma vez. Estamos satisfeitos com o que fizemos. Fomos verdadeiros guerreiros e isso para mim é que fica.

[O que pode fazer o Sp. Braga no que resta da época?] O Sp. Braga está a demonstrar ano a ano que consegue lutar com os grandes, sabemos da nossa capacidade. Temos já um jogo importante para o campeonato [frente ao Nacional]. Agora é importante descansar bem.

[Objetivo no campeonato, já definiram alguma posição?] Isso para nós não é muto importante. Temos de descansar bem, temos já um jogo importante. As posições a nós não nos interessam, o objetivo é ganhar o próximo jogo.»