O Sporting de Braga está praticamente afastado da possibilidade de acesso direto à fase de liga da Liga Europa na época 2025/26 e é quase certo que vai começar a época mais cedo, entrando na segunda pré-eliminatória, via quarto lugar da Liga portuguesa.

Este cenário ganhou mais força na noite de quarta-feira, fruto da conquista da Taça da Ucrânia pelo Shakhtar Donetsk, êxito que afastou os minhotos de serem os possíveis substitutos do vencedor da Liga Conferência, caso este se apure para a Liga Europa por via doméstica (campeonato). Um substituto que é quase certo que vai existir: é que a final é disputada entre Betis e Chelsea, que têm praticamente certo o apuramento para a prova via campeonato, estando ambos ainda na luta pelos lugares de acesso à Champions.

As contas dos minhotos para o acesso direto à fase de liga já tinham ficado mais complicadas no fim de semana, na 33.ª jornada da Liga. Com a derrota ante o Casa Pia, por 2-1, e tendo o FC Porto ganho ao Boavista (1-2), os minhotos, que estão no quarto lugar com 65 pontos, ficaram a três do FC Porto, terceiro com 68. É certo que há igualdade no confronto direto entre ambos, mas no critério de desempate seguinte – o saldo de golos total na Liga – o FC Porto tem nesta altura 32 positivos (62-30) e o Sp. Braga 25 positivos (54-29). Ou seja, para se apurar diretamente para a Liga Europa através do campeonato, o Sp. Braga tem, não só de vencer o Benfica e esperar que o FC Porto perca ante o Nacional na última jornada, como superar a diferença de golos total. Isto significaria, por exemplo, se o FC Porto perdesse por 1-0, o Sp. Braga ter de ganhar ao Benfica por… sete golos de diferença. Esta é, agora, a única possibilidade de os bracarenses acederem diretamente à fase de liga.

No caso de ficar no quarto lugar, o Sp. Braga tinha de esperar que Feyenoord, Dínamo Zagreb, Shakhtar Donetsk e Salzburgo (equipas com melhor coeficiente do que o Sp. Braga) não acedessem às pré-eliminatórias via campeonato ou Taça, algo que, com o êxito do Shakhtar na Taça, deitou a hipótese por terra.

De notar ainda que, caso o FC Porto fosse o quarto classificado da Liga portuguesa, seriam os dragões a ficar com a vaga do vencedor da Liga Conferência, pois são o clube com melhor coeficiente entre os já mencionados. Mas, como já referido, é quase certo que o FC Porto vai ser terceiro classificado da Liga e, assim, apurar-se de forma direta para a fase de liga via campeonato.