O Sp. Braga remeteu para a UEFA várias infrações cometidas pelos adeptos do Betis, a propósito da primeira mão dos “quartos” da Liga Europa, na Pedreira, na quarta-feira (1-1). Em comunicado, os minhotos lamentam que a deslocação dos adeptos andaluzes tenha acontecido com atraso, por responsabilidade do Betis e da PSP. Mais grave, os “Guerreiros” denunciam bilhetes ilegais.

«Foram detetados artefactos pirotécnicos, o que obviamente atrasou acessos e motivou revistas mais cuidadas (…). Paralelamente a isto, foram detetados vários bilhetes na posse de adeptos visitantes, comprados em plataformas digitais, que não correspondiam ao nome do portador. Alguns foram identificados, enquanto outros foram impedidos de entrar no recinto.»

«Refira-se que todos os adeptos visitantes entraram no Estádio Municipal de Braga até aos 15 minutos de jogo», lê-se no comunicado.

Conforme noticiado pelo Maisfutebol, o Sp. Braga confirma distúrbios nas instalações do estádio, como nas casas de banho.

O Sp. Braga recebe o Arouca no domingo, para a Liga, e visita o Betis na quinta-feira (20h).