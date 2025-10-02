O Sp. Braga venceu esta quarta-feira no terreno do Celtic, por 2-0, e escreveu uma linha na história do futebol português, tornando-se na primeira equipa portuguesa a vencer no Celtic Park em competições da UEFA.

Até ao dia de hoje, quinta-feira, 2 de outubro de 2025, os portugueses nunca haviam sentido o sabor da vitória neste estádio escocês, num total de 12 jogos (10 derrotas e dois empates).

O Benfica é o clube português mais inconformado e leva três derrotas e um empate (3-0, 3-0, 1-0 e 0-0). De seguida, surge o Sporting, que perdeu por duas vezes (5-0 e 1-0) e o Boavista, empatou uma e perdeu outra (3-1 e 1-1).

Em 1964, o Leixões saiu derrotado por 3-0 em jogo da Taça das Cidades com Feiras, o FC Porto perdeu em 2001 pela margem mínima, o V. Guimarães por 2-1 em 1998 e o Sp. Braga, na primeira vez que visitou o terreno do Celtic, em 2010, perdeu por 2-1.

Esta foi também a primeira vitória do Sp. Braga na Escócia.

