A lista de convocados do Sp. Braga para o jogo com o Union Saint-Gilloise, da penúltima jornada da fase regular da Liga Europa, inclui os nomes de 24 jogadores, entre os quais os dos jovens João Carvalho, Jónatas Noro, Diego e Rodrigo Macedo, habitualmente utilizados na equipa B.

As principais novidades na listagem elaborada por Carlos Carvalhal são as chamadas do defesa Robson Bambu e do médio Rodrigo Zalazar, afastados dos últimos jogos devido a lesão.

Fora do encontro na Bélgica estão Matheus Magalhães, castigado, e Fran Navarro, reforço de inverno dos arsenalistas que não está inscrito nas competições europeias.

O Sp. Braga está na corrida pelo apuramento para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. À entrada para a sétima, e penúltima, jornada da fase liga, ocupa o 25.º lugar na tabela, o primeiro fora da zona de qualificação, mas com os mesmos sete pontos do que PAOK, Midtjylland e Elfsborg.

A visita a Bruxelas, para defrontar o Union Saint-Gilloise, que soma mais um ponto do que os bracarenses na prova, está agendada para esta quinta-feira (20h). O jogo terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.

Convocados do Sp. Braga:

Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e João Carvalho;

Defesas: Niakaté, Victor Gómez, Bambu, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Adrián Marín, Yuri Ribeiro e Jónatas;

Médios: Vitor Carvalho, Zalazar, João Moutinho, André Horta, Gorby, Gharbi e Diego;

Avançados: Bruma, Ricardo Horta, Roger, El Ouazzani, Gabri Martinez e Rodrigo Macedo.