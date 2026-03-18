O Sp. Braga enfrenta uma tarde exigente na Pedreira, antes da receção ao FC Porto. De baterias apontadas à segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, os comandados de Carlos Vicens estão obrigados a “remontar” a eliminatória contra o Ferencváros, uma vez que perderam na Hungria há uma semana (2-0).

Esta quarta-feira, o treinador espanhol devolveu ao “onze” o compatriota Victor Gómez, assim como Gorby e Gabri Martínez, em detrimento de Dorgeles, João Moutinho e Lelo. No Ferencváros, Julião Romão ocupa o lugar do castigado Kris Zachariassen.

Onze do Sp. Braga: Hornicek; Lagerbielke, Niakaté e Arrey-Mbi; Víctor Gómez, Gorby, Grillitch e Gabri Martínez; Zalazar, Pau Victor Ricardo Horta.

Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá, João Carvalho, Lelo, João Moutinho, El Ouazzani, Paulo Oliveira, Gabriel Moscardo, Dorgeles, Tiknzar, Fran Navarro, Diego Rodrigues e Rocha.

Onze do Ferencváros: Dávid Gróf, Ibrahim Cissé, Toon Raemaekers e Mariano Gómez; Makreckis, Gabi Kanichowsky, Julião Romão, Fani e Callum ODowda; Dele Yusuf e Lenny Joseph.

Suplentes do Ferencváros: Varga, Töth, Naby Keita, Levi, Kovacevic, Cadu, Szalai, Gruber, Madarász e Nagy.

O Sp. Braga-Ferencváros arranca às 15h30 desta quarta-feira, conta com transmissão na TVI e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.