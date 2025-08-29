Feyenoord e Rangers (pote 1), Estrela Vermelha e Celtic (pote 2), Nottingham Forest e Nice (pote 3), Genk e Go Ahead Eagles (pote 4) são os adversários do Sp. Braga na fase de liga da Liga Europa, ditou o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, no Mónaco.

Os minhotos, integrados no Pote 2, vão receber Feyenoord, Estrela Vermelha – onde atua o guardião Matheus – Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo e Genk.

Fora de casa, a turma de Vicens vai defrontar os escoceses Rangers e Celtic, além dos franceses do Nice – eliminados pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da Champions – e dos neerlandeses do Go Ahead Eagles.

Em suma, FC Porto e Sp. Braga partilham quatro adversários: Rangers, Estrela Vermelha, Nottingham e Nice.

Fica apenas por conhecer-se a ordem dos jogos das oito jornadas, que vai ser anunciada pela UEFA no sábado.

O formato da competição

Esta é a segunda época com o novo formato da Liga Europa. Os oito primeiros classificados apuram-se diretamente para os “oitavos”, enquanto os clubes classificados do nono ao 24.º lugar vão jogar um play-off de apuramento para os “oitavos”. Os clubes que ficarem do 25.º ao 36.º lugar são eliminados das competições da UEFA.

As datas das jornadas:

1.ª: 24/25 setembro

2.ª: 2 outubro

3.ª: 23 outubro

4.ª: 6 novembro

5.ª: 27 novembro

6.ª: 11 dezembro

7.ª: 22 janeiro

8.ª: 29 janeiro