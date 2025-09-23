A propósito da visita ao Sp. Braga, Gonçalo Borges vincou as dificuldades de jogar na Pedreira. Em conferência de imprensa, na antevisão da ronda inaugural da fase liga da Liga Europa, o avançado português (ex-FC Porto) antecipou uma «batalha difícil».

«A forma como jogam é diferente agora, com um novo treinador e jogadores que saíram, o que mudou as dinâmicas. Os resultados não estão a refletir o que se está a passar em campo. O Sp. Braga defende bem e é muito rápido no contra-ataque. Vai ser uma batalha difícil, mas queremos ganhar.»

«Sou pago para trabalhar o mais arduamente possível, se jogo ou não é o treinador que decide. Mas, respeito muito as opções dele, não apenas porque foi um grande jogador [Van Persie], mas porque é uma grande pessoa», disse.

À margem do jogo com o Sp. Braga, Gonçalo Borges deixou uma mensagem ao FC Porto e comentou o falecimento da avó.

«O FC Porto está muito bem, desejo-lhes a maior sorte, é o meu clube em Portugal, menos quando jogar contra nós na Liga Europa.»

«Esta foi uma semana difícil, mas estou preparado. O jogo amanhã [quarta-feira] será especial, a minha avó via sempre os meus jogos e toda a minha família vai estar cá. Será um momento muito especial, pela minha avó», terminou.

Feyenoord e Sp. Braga defrontam-se às 20 horas desta quarta-feira, encontro com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic e para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?