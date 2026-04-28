Com a vitória na eliminatória frente ao Betis, o Sp. Braga juntou-se a Benfica, FC Porto e Sporting na lista restrita de clubes portugueses a alcançarem por duas vezes as meias-finais de uma competição europeia.

Os bracarenses descolaram do Boavista, que conta com uma presença nas meias-finais europeias, na então Taça UEFA 2002/03, sendo esta também a última participação dos axadrezados nas provas continentais.

O Benfica lidera a lista dos portugueses com mais presenças em meias-finais europeias (14), mais do que todos os outros clubes juntos (13). O FC Porto ocupa o segundo lugar com seis e o Sporting aparece em terceiro com quatro.

Depois de eliminar o Benfica e sair derrotado pelo FC Porto na final da Liga Europa 2010/11, o Sp. Braga tem uma nova oportunidade de chegar a uma final europeia. Para isso terá de vencer a eliminatória a duas mãos frente ao Friburgo, com o primeiro jogo marcado para dia 30 de abril, às 20h00, na Pedreira.