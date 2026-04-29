O defesa Bright Arrey-Mbi e o médio Florian Grillitsch são baixas certas para a receção do Sporting de Braga ao Friburgo na quinta-feira, no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, devido a problemas físicos.

«Não estão disponíveis, nenhum dos dois», confirmou o treinador Carlos Vicens, em conferência de imprensa, esta quarta-feira.

Grillitsch saiu lesionado na derrota por 2-1 ante o Santa Clara, num jogo em que entrou aos 59 minutos, mas acabou por ser substituído ao minuto 85, por Rodrigo Silva. Já Arrey-Mbi jogou pela última vez na vitória por 4-2 em Sevilha, ante o Betis, tendo saído aos 20 minutos de jogo.

Além desta dupla, Vicens não conta, no setor defensivo, com os lesionados Sikou Niakaté e Adrian Barisic, sendo que Gabriel Moscardo, que tem surgido também na linha defensiva dos minhotos, é baixa por castigo.

Fora do embate ante os alemães está também, entregue ao departamento médico, o médio Diego Rodrigues.