A UEFA teve mão pesada sobre o Sp. Braga face ao comportamento dos adeptos durante a visita a Sevilha, para a segunda mão dos “quartos” da Liga Europa com o Betis. Há uma semana, os adeptos dos minhotos acenderam material pirotécnico, arremessaram objetos e provocaram distúrbios, obrigando à intervenção da polícia.

Por isso, os “Guerreiros” foram punidos em 30,5 mil euros. De notar que 25 mil euros correspondem ao arremesso de objetos e aos distúrbios provocados.

O Sp. Braga retoma a campanha na Liga Europa a 30 de abril, quando receber o Friburgo na primeira mão das meias-finais (20h). Na semana seguinte, a 7 de maio (20h), há visita à Alemanha.