O Sp. Braga convocou 23 jogadores para o jogo frente ao Betis, a contar para a segunda mão da Liga Europa.

Na lista de Carlos Vicens é de destacar o regresso de Zalazar, que não esteve presente no primeiro jogo, a chamada de três jogadores da equipa B - Jónatas, Yanis Da Rocha e Luisinho - e para a ausência do lesionado Diego Rodrigues.

O Betis-Sp. Braga está agendado para quinta-feira, às 20h00. Pode acompanhar o jogo de todas as decisões no Maisfutebol, ao minuto.

Lista de convocados completa:

Guarda-redes: Hornicek, Tiago Sá e João Carvalho.

Defesas: Victor Gómez, Lelo, Vitor Carvalho, Lagerbielke, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Yanis Da Rocha e Jónatas.

Médios: João Moutinho, Zalazar, Gabriel Moscardo, Dorgeles, Grillitsch, Gorby, Tiknaz e Luisinho.

Avançados: El Ouazzani, Ricardo Horta, Fran Navarro, Pau Víctor e Gabri Martínez.