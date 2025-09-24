Leonardo Lelo falou à flash da DAZN após o triunfo do Sp. Braga sobre o Feyenoord (1-0), na primeira ronda da Liga Europa.

«A temporada tem corrido bem a nível individual, mas não tanto a nível coletivo. Dedico esta vitória aos adeptos, que nos apoiam sempre. E precisávamos desta vitória.»

«É um sentimento especial estrear-me na Liga Europa, estou muito feliz, ainda mais com esta vitória. Jogámos contra uma grande equipa. Ao intervalo corrigimos alguns aspetos, o que nos ajudou a entrar melhor na segunda parte e a conseguir a vitória.»

