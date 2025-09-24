Sp. Braga
Há 55 min
«Temporada corre bem a nível individual, mas precisávamos desta vitória»
Leonardo Lelo assistiu para o triunfo do Sp. Braga no arranque da Liga Europa
Leonardo Lelo assistiu para o triunfo do Sp. Braga no arranque da Liga Europa
Leonardo Lelo falou à flash da DAZN após o triunfo do Sp. Braga sobre o Feyenoord (1-0), na primeira ronda da Liga Europa.
«A temporada tem corrido bem a nível individual, mas não tanto a nível coletivo. Dedico esta vitória aos adeptos, que nos apoiam sempre. E precisávamos desta vitória.»
«É um sentimento especial estrear-me na Liga Europa, estou muito feliz, ainda mais com esta vitória. Jogámos contra uma grande equipa. Ao intervalo corrigimos alguns aspetos, o que nos ajudou a entrar melhor na segunda parte e a conseguir a vitória.»
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
TAGS: Sp. Braga Liga Europa Lelo
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS