Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, faz a projeção do jogo com o Ferencváros, na Hungria, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

Análise ao Ferencváros

«É uma equipa que tem um espírito competitivo muito forte. No meio-campo pode ser, ao mesmo tempo, agressiva e capaz de jogar, controlando o jogo quando é necessário. É uma equipa que explora constantemente a profundidade, capaz de jogar de forma mais direta se o jogo o pedir, de ganhar duelos e, dessa forma, ficar com segundas bolas para poder atacar a profundidade. É uma equipa com altura na sua linha defensiva, com centrais que sabem jogar, mas também fortes no um contra um, e que não tem nenhum problema em pressionar o adversário homem a homem. É também uma equipa muito forte nas bolas paradas. Vai criar-nos muitas dificuldades. Analisámos todos esses perigos. Obviamente, não esperávamos ter uma eliminatória fácil nos oitavos de final (da Liga Europa). Vamos enfrentar uma equipa que mereceu chegar a esta ronda. Vamos tentar mostrar a nossa melhor versão, sendo uma equipa muito ambiciosa e com vontade de fazer uma grande eliminatória, a começar já amanhã. Queremos fazer o nosso jogo, porque assim ficamos mais perto de ganhar. E sermos nós próprios passa por sermos fortes no ataque e na defesa, estarmos mais unidos do que nunca nas dificuldades e sermos capazes de resolver os problemas que o adversário nos vai criar.»

Robbie Keane deu o favoritismo ao Sp. Braga. Concorda?

«Se disser que sim, dão-me um golo de vantagem para amanhã? Pois, vamos começar 0-0.»

Ambições do Sp. Braga na Liga Europa

«Focamo-nos sempre no que temos pela frente. E isso são os oitavos de final para os quais nos qualificámos fazendo uma grande fase liga. Não acho que faz muito sentido olhar mais à frente porque só sabemos o que vamos encontrar amanhã.»