Carlos Vicens defende que o Sp. Braga tem que ser «mais contundente nas áreas» e garantiu a melhor equipa para a receção ao Lincoln, esta quinta-feira, na segunda mão do play-off de acesso à Liga Europa.

Os minhotos venceram de forma categórica na primeira mão (4-0), na passada quinta-feira, no Estádio Algarve, «casa» emprestada da equipa de Gibraltar, e sentenciaram praticamente a eliminatória, mas o treinador do Sp. Braga está desconfiado.

«Já vimos coisas distintas deles, na primeira e na segunda parte no jogo de lá, e temos que estar preparados para podermos ter pela frente uma terceira versão deles, na tentativa de nos surpreender. Vamos querer fazer um bom jogo perante os nossos adeptos e oferecer-lhes uma vitória para passar à fase de grupos», disse o treinador espanhol na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para Vicens, o Sp. Braga pode apenas controlar o que treinou desde domingo, após o empate caseiro com o AVS (2-2), na terceira jornada da Liga e, sobre o empate com os avenses, reforçou a ideia de que foi «o melhor jogo» do Sp. Braga até ao momento.

«Fomos muito superiores e tivemos erros que nos custaram golos. Temos que minimizar os erros e maximizar as chegadas à baliza, criando inclusivamente ocasiões mais claras para marcar. O futebol define-se nas áreas e temos que ser mais contundentes em ambas», disse.

Os minhotos jogam, no domingo, em Vila do Conde, com o Rio Ave, na próxima ronda do campeonato, mas Carlos Vicens garante a equipa a pensar apenas no jogo de quinta-feira, frisando que vai apostar nas «soluções mais adequadas» para defrontar os gibraltinos.

«Os jogadores querem jogar, desfrutar do jogo e amanhã [quinta-feira] têm uma oportunidade para fazer um bom jogo, tentar vencer e jogar bem. Temos boas sensações e queremos aplicar o que fomos treinando. Temos vindo a melhorar em todos os aspetos. É uma oportunidade para os jogadores melhorarem», comentou.

Ricardo Horta continua de fora devido a lesão, mas Niakaté recuperou. Carlos Vicens chamou ao treino desta quarta-feira os jovens Yanis da Rocha (lateral), Nuno Matos (central) e Afonso Patrão (avançado).

O Sp. Braga defronta o Lincoln a partir das 20h00 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo belga Erik Lambrechts.