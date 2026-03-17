À margem da antevisão à receção ao Ferencváros nos “oitavos” da Liga Europa, Carlos Vicens elogiou Victor Gómez, compatriota que deverá regressar à titularidade na quarta-feira (15h30, transmissão na TVI). Os minhotos perderam na Hungria (2-0) e estão obrigados a operar a reviravolta.

Espanha chama Victor Gómez para o Mundial 2026?

«Tudo é possível. Está a fazer uma temporada muito bom e procuramos conhecer os jogadores ao melhor possível, para perceber o que vamos potenciar e como vamos alcançar a melhor versão de cada um. O Victor tem uma excelente capacidade de recuperação e pode jogar muito a cada três dias. É um rapaz que recupera facilmente e está predisposto a ajudar a equipa. Isso é importante. O Victor sente-se bem e está a fazer uma temporada muito boa.»