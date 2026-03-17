Na antevisão à receção ao Ferencváros na segunda mão dos “oitavos” da Liga Europa, Carlos Vicens vincou a crença na reviravolta. Os minhotos perderam na Hungria (2-0) e, nesta quarta-feira (15h30, transmissão na TVI), estão obrigados a uma tarde de topo.

Reação após a derrota

«Fui ao balneário e transmiti uma ideia muito clara: quem não acredita que seremos capazes de dar a volta, o melhor é ficar em casa. Foi o que senti após o jogo. O jogador está frustrado naquele momento, depois está cabisbaixo, mas a energia muda porque começámos a conversar sobre o que correu mal. A crença continua a aumentar.»

Importância dos adeptos

«Sabemos que o horário não ajuda, mas estou convencido de que os adeptos vão fazer um esforço. Juntos seremos mais fortes.»