Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, lançou o jogo frente ao Go Ahead Eagles, que fecha, na quinta-feira (20h00), a fase regular da Liga Europa:

Antevisão ao jogo

«Preparámo-lo como outro jogo, analisando o rival, conhecendo o máximo possível, recuperando o melhor possível dos últimos dois jogos, que exigiram muito esforço. Temos de fazer um jogo de alto nível. Esta equipa venceu o Aston Villa. Será complicado, temos de oferecer uma grande versão competitiva para vencer, não especulamos com outra coisa. O objetivo é conseguir a vitória para conseguirmos ir diretamente aos oitavos de final.»

Densidade do calendário do Sp. Braga

«Tivemos um jogo a cada três dias em muitos meses. Com essa ideia tentámos sempre competir da melhor maneira possível. Houve momentos em que a equipa esteve melhor, noutros pior. Em poucos jogos, muito poucos, o Sp. Braga não esteve por cima do rival em muitos aspetos do jogo.»

Resultados anteriores afetam a equipa?

«Se houver frio, metemos mais roupa. Temos de ir para o jogo com energia, ambição, seguindo as matrizes de que falámos estes dias, do adversário e perfil de jogadores e nada mais. Se os resultados anteriores afetam? Depende… vamos ver. Quando jogas o jogo 40 a 20 e tal de janeiro, só dando importância a todos os jogadores consegues estar onde estás atualmente.»

Contributo do Sp. Braga no ranking de Portugal na UEFA

«Ficamos contentes com o que temos contribuído para o ranking, mas o que nos passa pela cabeça é chegar aos oitavos de final. Quando acabar a época, veremos que equipas contribuíram e de que maneira, mas oxalá Portugal possa crescer no ranking.»